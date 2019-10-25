ГПУ анонсировала формирование группы по аудиту дел Майдана

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа с участием защитников семей погибших на Майдане, которая примет участие в аудите производств относительно преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Кроме того, в Генпрокуратуре анонсировали обновление руководства управления специальных расследований ГПУ из числа прокуроров, которые там работают и успешно прошли тестирование. В пресс-службе опровергли информацию об остановке расследований по делам Майдана.

"Сейчас распространяемая информация о якобы остановке расследования производств в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, является ложной и манипулятивной. Эта тема должна рассматриваться в рамках закона и с уважением к родственникам погибших на Майдане и общества в целом, которые шестой год не получают ответы на вопросы, которые изменили их жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка Алексей Донской получит должность заместителя в новом департаменте, который будет заниматься процессуальным руководством в делах Майдана.

Как сообщалось ранее, в ГПУ создали департамент по делам Майдана, а Управления специальных расследований ликвидировали.