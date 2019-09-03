В ГПСУ заявили о росте пассажиропотока через границу в августе

В августе на украинской границе пассажиропоток увеличился на 6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что на совещании подвели итоги деятельности ведомства за прошлый месяц. В частности, в августе количество въездов-выездов за границу увеличилось на 6%.

"По сравнению с июлем пропуск лиц вырос на 6% (август - 11,3 миллиона человек, июль - 10,7 миллиона человек), транспорта - на 7% (август - 1,8 миллиона, июль - 1,7 миллиона)", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе утверждают, что увеличение пассажиропотока связано с тем, что август традиционно считается пиком туристического сезона.

Также сообщается, что в ходе мероприятий пограничного контроля выявлено 162 поддельных и 4 чужих документа, выполнено более 11 тысяч поручений государственных органов.

Также в этот период наблюдался рост количества реализованных информаций Интерпола. Всего в августе выполнено более 400 срабатываний, что на 23% больше, чем в июле (335). Всего по этой базе данных выявлено 170 лиц, которых разыскивали правоохранительные органы разных стран.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что количество попыток незаконного перемещения оружия в Беларусь уменьшилось на 40% в сравнении с 2018 годом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с начала года в Украину не пустили более 12 тысяч иностранцев. При этом, пустили в страну 6 млн лиц с иностранным гражданством.



