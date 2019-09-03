У ДПСУ заявили про зростання пасажиропотоку через кордон в серпні

У серпні на українському кордоні пасажиропотік збільшився на 6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що на нараді підбили підсумки діяльності відомства за минулий місяць. Зокрема, у серпні кількість в'їздів-виїздів за кордон збільшилася на 6%.

"У порівнянні з липнем пропуск осіб зріс на 6% (серпень - 11,3 мільйона осіб, липень - 10,7 мільйона чоловік), транспорту - на 7% (серпень - 1,8 мільйона, липень - 1,7 мільйона)", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі стверджують, що збільшення пасажиропотоку пов'язано з тим, що серпень традиційно вважається піком туристичного сезону.

Також повідомляється, що в ході заходів прикордонного контролю виявлено 162 підроблених і 4 чужих документа, виконано понад 11 тисяч доручень державних органів.

Також у цей період спостерігалося зростання кількості реалізованих інформацій Інтерполу. Всього в серпні виконано більше 400 спрацьовувань, що на 23% більше, ніж у липні (335). Всього по цій базі даних виявлено 170 осіб, яких розшукували правоохоронні органи різних країн.

Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі заявили, що кількість спроб незаконного переміщення зброї в Білорусь зменшилася на 40% у порівнянні з 2018 роком.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з початку року в Україну не пустили більше 12 тисяч іноземців. При цьому, пустили в країну 6 млн осіб з іноземним громадянством.

