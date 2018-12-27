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У ДПСУ заявили про переміщення колон військової техніки РФ вздовж кордону

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 09:52
У ДПСУ заявили про переміщення колон військової техніки РФ вздовж кордону
Фото: Олег Слободян (УНІАН)

Також зафіксовано переміщення особового складу

Українські прикордонники зафіксували переміщення великих колон військової техніки і особового складу вздовж кордону. Про це заявив речник голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян, передає РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Він зазначив, що ситуація на кордоні з Росією на ділянці, що є контрольованою, стабільно здійснюється пропуск осіб та транспортних засобів.

"У той же час у нас є інформація про переміщення великих колон військової техніки і особового складу вздовж кордону. Що стосується пропуску, він здійснюється в штатному режимі, але оскільки є ризики на кордоні, ми будемо продовжувати здійснювати пропуск більш ретельно", - зазначив Слободян. 

Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що Російська Федерація (РФ) значно підвищила угрупування своїх військ в Азовському морі. Також Полторак заявляв, що Росія перемістила свою бригаду ракет "Іскандер" ближче до українського кордону. 

Крім того, Reuters повідомляло, що Росія посилює військову присутність в Азовському морі. Російський ракетний фрегат з вертольотом на борту рухається в напрямку Азовського моря. Фрегат рухався в 1,5 морської милі від берега в районі Феодосії в окупованому Криму.

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