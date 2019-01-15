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В ООС предупредили о возможных сбоях в работе КПВВ на Донбассе

Новости » Общество    15.01.2019 - 18:08
В ООС предупредили о возможных сбоях в работе КПВВ на Донбассе
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Сбои могут возникнуть в связи с аварийно-восстановительными работами на высоковольтных линиях

В районе населенного пункта Майорск Донецкой области с 16 по 24 января со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях "Углегорская ТЭС-Центральная №1" и "Углегорская ТЭС-Макеевка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что в связи с запланированными работами возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и на КПВВ "Майорское". В частности, это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных.

Государственная пограничная служба Украины из состава Объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка - Бахмут" утром.

В ООС предупредили о возможных сбоях в работе КПВВ на Донбассе

Напомним, за минувшие сутки, 14 января 2019 года, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 31 тысячи человек. 

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