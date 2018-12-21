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В ГПСУ сообщили, сколько россиян посетили Украину с начала года

Новости » Общество    21.12.2018 - 16:24
В ГПСУ сообщили, сколько россиян посетили Украину с начала года
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Больше всего в Украину въезжали граждане Молдовы - 4,1 млн человек

В Украину в текущем году въезжали 1,5 млн граждан Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ заявили о росте общего пассажиропотока - с начала года этот показатель составляет 93 млн человек, а к концу года он может превысить 100 млн человек. Как отмечается, 29% (27 млн человек) от всего количества ныне оформленных пограничниками граждан составляют иностранцы.

"Больше всего в Украину въезжали конечно граждане Молдовы (4,1 млн), Беларуси (2,5 млн), России (1,5 млн) и Польши (1 млн). Также значительный поток наблюдался из Венгрии (828 тыс.), Румынии (645 тыс.), Израиля (296 тыс.), Словакии (294 тыс.) и Турции (287 тыс.)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Как писало РБК-Украина, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что не исключает, что некоторые вещи, которые действовали эффективно, могут быть продлены уже в обычных условиях после прекращения военного положения. В частности, может быть продлед и запрет на въезд для россиян.

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