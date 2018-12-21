У ДПСУ повідомили, скільки росіян відвідали Україну з початку року

Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Найбільше в Україну в’їжджали громадяни Молдови - 4,1 млн осіб

До України у поточному році в’їжджали 1,5 млн громадян Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ заявили про зростання загального пасажиропотоку - з початку року цей показник становить 93 млн осіб, а до кінця року він може перевищити 100 млн осіб. Як зазначається, 29% (27 млн осіб) від усієї кількості нині оформлених прикордонниками громадян складають іноземці.

"Найбільше в Україну в’їжджали звісно громадяни Молдови (4,1 млн), Білорусі (2,5 млн), Росії (1,5 млн), та Польщі (1 млн). Також значний потік спостерігався з Угорщини (828 тис.), Румунії (645 тис.), Ізраїлю (296 тис.), Словаччини (294 тис.) та Туреччини (287 тис.)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років.

Як писало РБК-Україна, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що не виключає, що деякі речі, які діяли ефективно, можуть бути продовжені уже в звичайних умовах після припинення воєнного стану. Зокрема, може бути продовжена і заборона на в'їзд для росіян.