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ГПСУ сократила количество генеральских должностей

Новости » Общество    23.08.2019 - 14:58
ГПСУ сократила количество генеральских должностей
Фото: Сергей Дайнеко (facebook.com/mvs.gov.ua)

Количество генеральских должностей сокращено на 21%

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сократила количество генеральских должностей на 21%. Об этом 23 августа сообщил председатель ГНСУ на коллегии Министерства внутренних дел Сергей Дайнеко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Дайнеко заявил, что ведомство уже определило ряд острых проблем, требующих первоочередного решения.

"Структурным изменениям, которые мы уже начали, предшествовал системный аудит и анализ реального состояния дел в ведомстве. Определен ряд острых проблем, требующих первоочередного решения. В частности, это неоправданно раздут, малоэффективный управленческий аппарат, как на центральном, так и на региональном уровнях. Это не только нерационально, но и существенно демотивирует персонал подразделений, непосредственно охраняющих границу", - сказал Дейнеко.

По его словам, в этом направлении главные акценты сделаны на сокращении должностей в управленческих звеньях, исключении дублирования функций и структур, приближении к европейским нормам.

Он отметил, что сейчас из 15 существующих департаментов в Администрации создано пять, количество самостоятельных структурных подразделений сокращено на треть, а количество генеральских должностей уменьшено на 21%.

"На сегодня имеем восемь региональных управлений. При этом три из них были созданы за последние два года", - сказал руководитель ведомства.

Напомним, в Верховной раде девятого созыва предлагают сократить количество комитетов с 27 до 22.

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