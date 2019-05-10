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ГПСУ разоблачила схему незаконного перемещения украинцев через госграницу

Новости » Происшествия    10.05.2019 - 10:27
ГПСУ разоблачила схему незаконного перемещения украинцев через госграницу
Фото: задержание подозреваемых (dpsu.gov.ua)

В дальнейшем украинцев привлекали к переправке мигрантов в ЕС

Государственная пограничная служба Украины совместно с другими правоохранительными органами разоблачила преступную организацию по вербовке и незаконному перемещению граждан Украины через государственную границу, в том числе через закрытые пункты пропуска, расположенные на временно оккупированной территории АР Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

 Фото: задержание подозреваемых

Указано, что 9 мая 2019 года оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно со следователями Национальной полиции Крыма, а также прокуратуры АР Крым, в рамках расследования уголовного производства провели первый этап реализации по разоблачению преступной организации, которая занималась вербовкой и незаконным перемещением украинцев через границу с последующей целью привлечения их к противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой нелегальных мигрантов - выходцев стран Юго-Восточной Азии в страны Западной Европы через акваторию Средиземного моря.

"Во время вербовки граждан Украины последним сообщалось о необходимости перевозки морским путем мигрантов, при этом намеренно скрывался факт наличия жестокой уголовной ответственности в вышеуказанных странах за указанный вид деятельности", - говорится в сообщении.

Так, завербованных украинцев в большинстве случаев задерживали правоохранительные органы Греции и Италии. В настоящее время в странах Западной Европы отбывают наказание около 250 украинцев, которые стали жертвами преступных действий.

Силовики, в частности, разоблачили организатора и пособников противоправной деятельности, которые занимались вербовкой, а также организацией перемещения украинцев через закрытые пункты пропуска ТОТ АР Крым в Турцию.

Напомним, в Закарпатской и Львовской области пограничники задержали 17 нелегальных мигрантов, а также их пособников.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине за год разоблачили 249 групп нелегальных мигрантов. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин подчеркивал, что нелегальная миграция является прибыльным бизнесом, ведь стоимость незаконного транзита одного нелегала через территорию Украины составляет около 3 тыс. долларов.

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