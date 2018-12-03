ГПСУ разоблачила почти 1,5 тыс. разыскиваемых лиц и 170 угнанных авто с начала 2018

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

ГПСУ ежедневно использует международную базу данных Интерпола

Государственная пограничная служба Украины разоблачила 1420 разыскиваемых лиц и 170 похищенных транспортных средств с начала этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в ведомстве подчеркивают, что ежедневно используют международную базу данных Интерпола, которая позволяет выявлять международных преступников, мошенников, похищенные автомобили и владельцев фальшивых документов.

"Всего с начала 2018 года сотрудники пограничного ведомства реализовали более тысячи срабатываний базы данных Интерпола, среди которых около 1420 относительно разыскиваемых лиц и 170 относительно транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что вчера в пункте пропуска "Рава-Русская" военнослужащие Львовского отряда задержали иномарку, которая находилась в международном розыске. Правоохранители установили, что автомобиль Skoda 2012 выпуска украинской регистрации был похищен на территории Польши в октябре этого года.

"По данному факту проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Сейчас водителя и иномарку передали сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Госпогранслужба раскрыла схему незаконного ввоза автомобилей на иностранных номерах. Работа длилась более года, а механизм нарушения заключался в незаконном ввозе в Украину из Польши автомобилей польской и литовской регистрации. При этом использовались поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы. На данный момент подтвержден незаконный ввоз 131 авто через пункт пропуска "Ягодин".

РБК-Украина также писало, что по состоянию на 27 ноября владельцы авто на иностранной регистрации ("евроблях") продолжают акции на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.