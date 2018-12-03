ДПСУ викрила майже 1,5 тис. розшукуваних осіб та 170 викрадених авто з початку 2018

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

ДПСУ щоденно використовує міжнародну базу даних Інтерполу

Державна прикордонна служба України викрила 1420 розшукуваних осіб та 170 викрадених транспортних засобів з початку цього року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.

Так, у відомстві підкреслюють, що щоденно використовують міжнародну базу даних Інтерполу, яка дозволяє виявляти міжнародних злочинців, шахраїв, викрадені автомобілі та власників фальшивих документів.

"Загалом з початку 2018 року співробітники прикордонного відомства реалізували більше тисячі спрацювань бази даних Інтерполу, серед яких близько 1420 стосовно розшукуваних осіб та 170 відносно транспортних засобів", - сказано у повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що вчора в пункті пропуску "Рава-Руська" військовослужбовці Львівського загону затримали іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Правоохоронці встановили, що автомобіль Skoda 2012 року випуску української реєстрації був викрадений на території Польщі в жовтні цього року.

"За даним фактом поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі водія та іномарку передано співробітникам Національної поліції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Держприкордонслужба розкрила схему незаконного ввезення автомобілів на іноземних номерах. Робота тривала більше року, а механізм порушення полягав у незаконному ввезенні в Україну з Польщі автомобілів польської та литовської реєстрації. При цьому використовувалися підроблені контрольні талони з відмітками прикордонної служби та митниці про перетин кордону. На даний момент підтверджено незаконне ввезення 131 авто через пункт пропуску "Ягодин".

РБК-Україна також писало, що станом на 27 листопада власники авто на іноземній реєстрації ("євроблях") продовжують акції на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.