В ГПСУ рассказали, на сколько увеличилось количество задержанных нелегалов в 2018

Фото: Петр Цигикал (mvs.gov.ua)

Нелегальных мигрантов в этом году задержали на 20-30% больше, чем в 2017 году

Государственная пограничная служба Украины информирует, что в 2018 году работники ведомства задержали более 3 тысяч нелегальных мигрантов, что на 20-30% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, глава ведомства Петр Цигикал отметил, что большинство из них - 1950 человек - нарушили условия пребывания на территории Украины. По его словам, граждан России, Молдовы, Болгарии, Вьетнама, Узбекистана больше всего среди нарушителей.

Глава ГПСУ сообщил, что в 2018 году наблюдалось увеличение нелегальной миграции через так называемые каналы легального въезда.

"Иностранцы этой категории прибывают в нашу страну, якобы не имея намерений идти в ЕС, а впоследствии пограничные подразделения задерживают их на западных участках границы - в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.

Так, среди задержанных в этой категории нарушителей больше всего граждан Вьетнама, Бангладеша, Шри-Ланки, Турции, Пакистана, Марокко, Ирака, Индии и Молдовы.

Кроме того, Цигикал подчеркнул, что в 2018 году во въезде в Украину отказали 4,2 тыс. "потенциальным нелегальным мигрантам".

"В основном это граждане Молдовы, РФ, Ирака, Турции, Таджикистана, Нигерии, Ливии, Грузии, Азербайджана и Индии", - сказал он.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщали, что в этом году количество оформленных пограничниками людей может превысить показатель в 100 млн человек.

РБК-Украина также писало, что ежесуточно через границу из России в Украину следуют около 800 граждан РФ. Они въезжают в Украину по заграничным, дипломатическим или служебным паспортам.