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У ДПСУ розповіли, на скільки збільшилась кількість затриманих нелегалів у 2018

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 20:32
У ДПСУ розповіли, на скільки збільшилась кількість затриманих нелегалів у 2018
Фото: Петро Цигикал (mvs.gov.ua)

Нелегальних мігрантів цього року затримали на 20-30% більше, аніж у 2017 році

Державна прикордонна служба України інформує, що у 2018 році працівники відомства затримали понад 3 тисячі нелегальних мігрантів, що на 20-30% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.

Так, глава відомства Петро Цигикал зазначив, що більшість із них - 1950 осіб - порушили умови перебування на території України. За його словами, громадян Росії, Молдови, Болгарії, В’єтнаму, Узбекистану найбільше серед порушників.

У ДПСУ розповіли, на скільки збільшилась кількість затриманих нелегалів у 2018

Глава ДПСУ поінформував, що у 2018 році спостерігалося збільшення нелегальної міграції через так звані канали легального в’їзду.

"Іноземці цієї категорії прибувають у нашу країну, нібито не маючи намірів прямувати до ЄС, а згодом прикордонні підрозділи затримують їх на західних ділянках кордону - у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях", - сказано у повідомленні.

Так, серед затриманих у цій категорії порушників найбільше громадян В’єтнаму, Бангладеш, Шрі-Ланки, Туреччини, Пакистану, Марокко, Іраку, Індії та Молдови.

Крім того, Цигикал підкреслив, що в 2018 році у в’їзді в Україну відмовили 4,2 тис. "потенційним нелегальним мігрантам".

"Переважно це громадяни Молдови, РФ, Іраку, Туреччини, Таджикистану, Нігерії, Лівії, Грузії, Азербайджану та Індії", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомляли, що у цьому році кількість оформлених прикордонниками людей може перевищити показник у 100 млн чоловік.

РБК-Україна також писало, що щодоби через кордон з Росії в Україну слідують близько 800 громадян РФ. Вони в'їжджають в Україну за закордонними, дипломатичними або службовими паспортами.

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