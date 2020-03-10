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В ДПСУ розповіли про результати температурного скрінінгу на кордоні

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 11:36
В ДПСУ розповіли про результати температурного скрінінгу на кордоні
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

За минулу добу прикордонники перевірили температуру 112 251 особи

З 25 лютого понад 1,4 млн громадян пройшли перевірку температури у зв’язку із заходами щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Як повідомили у ДПСУ, у жодного з громадян, за результатами перевірки, підвищеної температури не було виявлено.

"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 112 251 особу. Загалом, від 25 лютого цього року, перевірено вже понад 1,4 млн громадян. Випадків підвищеної температури у громадян України та іноземців, які в’їжджали на територію України не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У Дерприкордонслужбі нагадали, що температурний скрінінг здійснюється цілодобово. Прикордонники перевіряють всіх, хто в’їжджає в Україну у пунктах пропуску через держкордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Криму.

Зазначимо, що раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляли про неефективність вимірювання температури у пасажирів при в'їзді в країну для запобігання коронавірусу. У ВОЗ пояснили, що на ранній стадії зараження у більшості випадків симптоми інфекції не проявляються, оскільки вірус може перебувати в інкубаційному періоді.

Також РБК-Україна повідомляло, що в українському Міністерстві охорони здоров’я заявили про неефективність звичайних респіраторних масок, як засобу захисту проти коронавірусу.

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