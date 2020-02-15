В ГПСУ рассказали подробности о задержанных рыбаках в Азовском море

Задержанные россиянами украинские моряки в Азовском море являются местными жителями Запорожской области. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Эти четверо граждане на судне. Предварительно известно, что они являются местными жителями Запорожский области", - заявил Демченко.

Напомним, сегодня стало известно о захвате украинских рыбаков у берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере выявили почти 300 экземпляров камбалы-калкана.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков. В частности, на видео капитан украинского катера рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море. Также сообщается, что рыбаков задержали за браконьерство. На видео мужчина рассказывает, что камбалу ловили сетями, а также о том, что знал о незаконности вылова камбалы с помощью любых сетей.

В ГПСУ заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.