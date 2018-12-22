У ДПСУ попередили про затори на кордоні з Польщею

Ілюстративне фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)

Наразі всі пункти пропуску з українського боку працюють в штатному режимі

Прикордонники попередили про затори в пунктах пропуску на україно-польській ділянці державного кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

Як повідомляється, в переддень новорічних та різдвяних свят можливе збільшення транспортного потоку через пункти пропуску.

"Попереджаємо подорожніх про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільші складності виникають на пунктах пропуску "Краковець-Корчова", "Шегині-Медика" та "Грушів-Будомєж". Наразі всі пункти пропуску працюють у штатному режимі.

"Всі пункти пропуску з української сторони працюють у штатному режимі, виставлена необхідна кількість прикордонних нарядів та сплановані додаткові резерви. За необхідності можлива організація пропуску по додатковим смугам руху", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща вирішила закрити пішохідний перетин у пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" на українсько-польському кордоні. Відтепер через цей пункт пропуску пропускатимуть лише автотранспорт, як було заплановано при його будівництві.

Додамо, що за минулу добу, 21 грудня, контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 55 тис. осіб.