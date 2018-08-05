ГПСУ помешала незаконному ввозу оружия в Украину

В багажнике машины правонарушителя нашли две пневматические винтовки

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сегодня ночью, 5 августа, во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей обнаружили в автомобиле гражданина Украины две пневматические винтовки калибра 5,5 мм.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Как сообщается, гражданин Украины на легковом автомобиле Volkswagen польской регистрации прибыл в пункт пропуска "Ягодин"

В багажном отделении авто среди личных вещей украинца правоохранители зафиксировали наличие двух пневматических винтовок калибра 5,5 мм с надписью на стволе Designed Germany Kandar Model В3-3.

Фото: пневматические винтовки калибра 5,5 мм

Оружие и сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст.263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" передано представителям Нацполиции.

Напомним, ранее на контрольном пункте вьезда-выезда "Каланчак" сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили оружие и боеприпасы, которые крымчанин вез в аннексированный Российской Федерацией Крым.

Также сообщалось, что в Харьковской области разоблачили и задержали мужчину за сбыт оружия.