ГПСУ помешала незаконному ввозу оружия в Украину

Новости Общество 05.08.2018 - 15:20
Фото: Госпогранслужба Украины (mvs.gov.ua)
Фото: Госпогранслужба Украины (mvs.gov.ua)

В багажнике машины правонарушителя нашли две пневматические винтовки

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сегодня ночью, 5 августа, во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей обнаружили в автомобиле гражданина Украины две пневматические винтовки калибра 5,5 мм.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Как сообщается, гражданин Украины на легковом автомобиле Volkswagen польской регистрации прибыл в пункт пропуска "Ягодин"

В багажном отделении авто среди личных вещей украинца правоохранители зафиксировали наличие двух пневматических винтовок калибра 5,5 мм с надписью на стволе Designed Germany Kandar Model В3-3.

ГПСУ помешала незаконному ввозу оружия в Украину

Фото: пневматические винтовки калибра 5,5 мм

 

Оружие и сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст.263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" передано представителям Нацполиции.

Напомним, ранее на контрольном пункте вьезда-выезда "Каланчак" сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили оружие и боеприпасы, которые крымчанин вез в аннексированный Российской Федерацией Крым.

Также сообщалось, что в Харьковской области разоблачили и задержали мужчину за сбыт оружия.

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Теги:  Государственная пограничная служба,  оружие,  контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС