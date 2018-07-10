В Крым пытались провезти оружие и боеприпасы

В автомобиле гражданина Украины находилось более 100 единиц боеприпасов различного калибра

На контрольном пункте вьезда-выезда "Каланчак" вчера, 9 июля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) обнаружили оружие и боеприпасы, которые крымчанин вез в аннексированный Российской Федерацией (РФ) Крым. Об этом говорится в сообщении прес-службы Госпогранслужбы.

Как сообщается, пограничники обнаружили в личных вещах гражданина Украины оружие и боеприпасы.

В частности, как сообщается, в легковом автомобиле Mitsubishi находилось более 100 единиц боеприпасов разного калибра и назначения (75 - патронов Флобера, 29 штук - 9мм, 2 - к автоматическому оружию, 8 - другого калибра и маркировки) и одна пневматическая винтовка.

Отметим, сам злоумышленник пояснил, что перевозил запрещенные предметы через административную границу по просьбе родственника.

Правонарушителя, оружие и боеприпасы переданы сотрудникам Нацполиции для проведения экспертизы.

Фото: в автомобиле Mitsubishi находилось более 100 единиц боеприпасов

Напомним, ранее сообщалось, что с начала проведения операции "Рубеж-2018", с 24 апреля текущего года, задержано почти 1,6 тыс. нарушителей.

В частности, сообщалось, что в Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе схрон с гранатометами.