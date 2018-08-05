ДПСУ  завадила незаконному ввезенню зброї в Україну

В багажнику авто правопорушника знайшли дві пневматичні гвинтівки

Спіробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) сьогодні вночі, 5 серпня, під час прикордонно-митного огляду в пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею виявили в автомобілі громадянина України дві пневматичні гвинтівки калібру 5,5 мм.Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як повідомляється, громадянин України на легковому автомобілі Volkswagen польської реєстрації прибув в пункт пропуску "Ягодин"

В багажному відділенні авто серед особистих речей українця правоохоронці зафіксували наявність двох пневматичних гвинтівок калібру 5,5 мм з надписом на стволі Designed Germany Kandar Model В3-3.

Фото: пневматичні гвинтівки калібру 5,5 мм

Зброю та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" передано представникам Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" співробітники Державної прикордонної служби України виявили зброю та боєприпаси, які кримчанин віз до анексованого Російською Федерацією Криму.

Також повідомлялося, що в Харківській області викрили та затримали чоловіка за збут зброї.