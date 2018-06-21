У оселі чоловіка вилучили малокаліберний автомат "М 4 Carabin 22 lr", глушник до нього, пістолет "Karl Walther" калібру 22 мм та 7 упаковок патронів калібру 22 мм
У Харківській області викрили та затримали чоловіка за збут зброї. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.
"Поліцейські затримали жителя Харківської області одразу ж після збуту ним пістолету-кулемету "Скорпіон" калібру 7.65 мм, великої кількості патронів та двох гранат Ф-1. До цього місяцем раніше він продав одному із клієнтів пістолет ТТ з набоями", - йдеться у повідомленні.
Так, у ході проведення санкціонованого обшуку його автомобіля працівники поліції вилучили грошові кошти в сумі 39 тис. гривень, отримані за продаж зброї, металеву телескопічну дубинку та мобільний телефон.
За місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили набір приладдя для чищення зброї. Зловмисник також викритий у продажу пістолету ТТ з набоями одному із покупців за 25 з половиною тис. гривень.
Під час відпрацювання злочинних зв’язків затриманого правоохоронці встановили особу людини, яка постачала йому зброю. Ним виявився 25-річний безробітній харків’янин. В його оселі працівники поліції вилучили малокаліберний автомат "М 4 Carabin 22 lr", глушник до нього, пістолет "Karl Walther" калібру 22 мм та 7 упаковок патронів калібру 22 мм.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітниками Центрального відділу поліції встановили, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) причетні двоє чоловіків 1999 року народження.