У оселі чоловіка вилучили малокаліберний автомат "М 4 Carabin 22 lr", глушник до нього, пістолет "Karl Walther" калібру 22 мм та 7 упаковок патронів калібру 22 мм

У Харківській області викрили та затримали чоловіка за збут зброї. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Поліцейські затримали жителя Харківської області одразу ж після збуту ним пістолету-кулемету "Скорпіон" калібру 7.65 мм, великої кількості патронів та двох гранат Ф-1. До цього місяцем раніше він продав одному із клієнтів пістолет ТТ з набоями", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучена зброя Так, до працівників надійшла оперативна інформація про те, що мешканець селища Високий шукає покупця на вогнепальну зброю. Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. У рамках вказаного кримінального провадження під час здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів зловмисника вдалося затримати "на гарячому".

Так, у ході проведення санкціонованого обшуку його автомобіля працівники поліції вилучили грошові кошти в сумі 39 тис. гривень, отримані за продаж зброї, металеву телескопічну дубинку та мобільний телефон.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили набір приладдя для чищення зброї. Зловмисник також викритий у продажу пістолету ТТ з набоями одному із покупців за 25 з половиною тис. гривень.

Під час відпрацювання злочинних зв’язків затриманого правоохоронці встановили особу людини, яка постачала йому зброю. Ним виявився 25-річний безробітній харків’янин. В його оселі працівники поліції вилучили малокаліберний автомат "М 4 Carabin 22 lr", глушник до нього, пістолет "Karl Walther" калібру 22 мм та 7 упаковок патронів калібру 22 мм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітниками Центрального відділу поліції встановили, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) причетні двоє чоловіків 1999 року народження.