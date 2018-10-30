ДПСУ спростувала інформацію про обмін моряків російського судна "Норд"

Фото: судно "Норд" (ark.gp.gov.ua)

Усі члени екіпажу судна "Норд" є громадянами України

У Державній прикордонній службі України заявили, що поширена у вівторок, 30 жовтня, інформація російських ЗМІ про начебто обмін 7 моряків російського судна "Норд" на українських моряків не відповідає дійсності. Про це передає РБК-Україна із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що у вівторок, 30 жовтня, в КПВВ "Каланчак" прибув екіпаж "Норда". Усі члені команди судна є громадянами Україн, що було встановлено у ході розгляду адмінпроваджень в судах.

"7 громадян України мали право повернутися додому на тимчасово окуповану територію в Криму і були оформлені на виїзд з материкової частини відповідно до чинного законодавства. Відносно цих членів суднокоманди не має обмеження у праві пересування", - заявили в ДПСУ.

Також додали, що у свою чергу окупаційна сторона в Криму відпустила 7 громадян України.

"Всі вони в різних випадках затримувалися прикордонною службою ФСБ РФ в Азовському та Чорному морях за начебто незаконний вилов риби чи наближення до берегів анексованого півострова. У такий спосіб окупанти намагаються представити ситуацію, як обмін, що відбувся на адмінмежі", - констатували в ДПСУ.

Як зазначив голова ДПСУ Петро Цигикал, невідомо з яких причин моряки "Норда" вирішили поїхати додому сьогодні, оскільки вони це могли зробити ще декілька місяців тому. Їм могли погрожувати та тримати в посольстві РФ.

"А те, що окупанти відпустили затриманих громадян України є природньо, оскільки їх нема в чому звинуватити. Скоріш за все, це спланована комбінація країни агресора", - сказав Цигикал.

Фото: довідка про перетин адмінмежі з Кримом одного з членів екіпажу "Норд" (ДПСУ)

Нагадаємо, сьогодні у прес-службі російського омбудсмена Тетяни Москалькової заявили про обмін сімох російських моряків судна "Норд" на сімох українських моряків судна "ЯМК-0041".

Зазначимо, арештований рибацький чорноморський сейнер "Норд" продадуть на аукціоні, повідомили в Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.