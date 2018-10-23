Арештоване російське судно "Норд" продадуть на аукціоні

Фото: судно "Норд" (ark.gp.gov.ua)

Стартова ціна судна понад 1,6 млн гривень

Арештований рибацький чорноморський сейнер “Норд” продадуть на аукціоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як зазначається, АРМА передало судно "Норд" на реалізацію ДП "СЕТАМ” OpenMarket Міністерства юстиції України.

"У зв’язку з подіями у Криму судно було буквально “віджато” Російською Федерацією. Воно було арештовано, порушено відповідне кримінальне провадження і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів. Провівши відповідні заходи забезпечення збереження цього майна поки триває виконавче провадження, зрозуміло, що витрати на зберігання та утримання є занадто великими", - повідомив начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.

Він також зазначив, що відповідно до урядової постанови, до моменту рішення про конфіскацію судно "Норд" буде реалізоване.

Відповідно до інформації на сторінці лоту, стартова ціна судна "Норд", з якої розпочнуться торги, становить 1 626 181 гривень.

Електронні торги призначені 7 листопада 2018 року. Повідомляється також, що протягом 15 днів усі бажаючі можуть подати заявку на вказаний лот.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 жовтня прокуратура Криму передала АРМА російське судно "Норд".

Додамо, раніше повідомлялося, що прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо капітана судна "Норд".