ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Арештоване російське судно "Норд" продадуть на аукціоні

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 11:40
Фото: судно "Норд" (ark.gp.gov.ua)
Фото: судно "Норд" (ark.gp.gov.ua)

Стартова ціна судна понад 1,6 млн гривень

Арештований рибацький чорноморський сейнер “Норд” продадуть на аукціоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як зазначається, АРМА передало судно "Норд" на реалізацію ДП "СЕТАМ” OpenMarket Міністерства юстиції України.

"У зв’язку з подіями у Криму судно було буквально “віджато” Російською Федерацією. Воно було арештовано, порушено відповідне кримінальне провадження і передано Агентству з розшуку та менеджменту активів. Провівши відповідні заходи забезпечення збереження цього майна поки триває виконавче провадження, зрозуміло, що витрати на зберігання та утримання є занадто великими", - повідомив начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.

Він також зазначив, що відповідно до урядової постанови, до моменту рішення про конфіскацію судно "Норд" буде реалізоване.

Відповідно до інформації на сторінці лоту, стартова ціна судна "Норд", з якої розпочнуться торги, становить 1 626 181 гривень.

Електронні торги призначені 7 листопада 2018 року. Повідомляється також, що протягом 15 днів усі бажаючі можуть подати заявку на вказаний лот.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 жовтня прокуратура Криму передала АРМА російське судно "Норд"

Додамо, раніше повідомлялося, що прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо капітана судна "Норд".

У Китаї внаслідок аварії вантажного судна зникли 11 людей У 2018 році зменшилась кількість іноземних суден, що заходять до портів окупованого Криму, - МінТОТ
Новини України торгисудноаукцион Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся