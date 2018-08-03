ГПСУ обнаружила за полгода более 1,4 тыс. незаконных мигрантов

Больше всего незаконных мигрантов пограничники останавливали на границе со Словакией

Сотрудники Государственной пограничной службы украины (ГПСУ) за І полугодие 2018 года зафиксировали увеличение выявленных нелегальных мигрантов на 22%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Таким образом, как сообщается, за 6 месяцев 2018 года было задержано 1 тыс. 432 незаконных мигрантов.

Кроме того, в пропуска во въезде в Украину было отказано 2 тыс. 11 потенциальным нелегальным мигрантам, а в 2017 году за аналогичный период не пропущен 1 тыс. 607 потенциальных нелегалов.

Также сообщается, что больше всего незаконных мигрантов пограничники останавливали на границе со Словакией (141 лицо), Польшей (115 человек), Молдовой (63 человека) и Венгрией (52 человека).

Фото: незаконные мигранты

Напомним, ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что рост количества нелегальных мигрантов наблюдается как на каналах легального, так и нелегального въезда. Вместе с тем, Слободян отметил, что это не критическое количество.

Ранее, 24 июля 2018 года в Черниговской области на границе с Российской Федерацией пограничники задержали десять нелегалов из Пакистана, Шри-Ланки и России.