Фото: пограничники (dpsu.gov.ua)

Пограничные подразделения усилены для борьбы с контрабандой и незаконным перемещением мигрантов в страны ЕС

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) направила дополнительные пограничные резервы в Черновицкую область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.

Как отмечается, дополнительные резервы направлены в регион из-за активизации перемещения незаконных мигрантов и табачных изделий в страны ЕС.

Сообщается, что в пограничные отделы "Красноильск" и "Селятино" прибудет около ста военнослужащих сводного отряда. Пограничники будут нести службу вместе с Национальной полицией. Планируется организация совместного круглосуточного несения службы и создание стационарных или передвижных постов.

"Такое совместное сотрудничество с Управлением патрульной полиции позволяет выявлять транспортные средства, которыми может осуществляться подвоз незаконных мигрантов и табачных изделий к границе", - отметил первый заместитель начальника отряда - начальник штаба Сергей Рыбаченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) усилила контроль на границе в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, вчера, 16 января, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 37 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств.