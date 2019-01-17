Фото: прикордонники (dpsu.gov.ua)

Прикордонні підрозділи посилено для боротьби з контрабандою і незаконним переміщенням мігрантів до країн ЄС

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) направила додаткові прикордонні резерви у Чернівецьку область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДПСУ.

Як зазначається, додаткові резерви направлені у регіон через активізацію переміщення незаконних мігрантів та тютюнових виробів до країн ЄС.

Повідомляється, що у прикордонні відділи "Красноїльськ" та "Селятин" прибуде близько ста військовослужбовців зведеного загону. Прикордонники нестимуть службу разом з Національною поліцією. Планується організація спільного цілодобового несення служби й створення стаціонарних або пересувних постів.

"Така спільна співпраця з Управлінням патрульної поліції дає змогу виявляти транспортні засоби, якими може здійснюватися підвезення незаконних мігрантів та тютюнових виробів до державного кордону", - зазначив перший заступник начальника загону - начальник штабу Сергій Рибаченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України (ДПСУ) посилила контроль на кордоні в межах Сумської, Харківської та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна, вчора, 16 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 37 тис. осіб та 4,2 тис. транспортних засобів.