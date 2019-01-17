ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ДПСУ направила додаткові прикордонні резерви у Чернівецьку область

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 18:22
ДПСУ направила додаткові прикордонні резерви у Чернівецьку область
Фото: прикордонники (dpsu.gov.ua)

Прикордонні підрозділи посилено для боротьби з контрабандою і незаконним переміщенням мігрантів до країн ЄС

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) направила додаткові прикордонні резерви у Чернівецьку область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДПСУ.

Як зазначається, додаткові резерви направлені у регіон через активізацію переміщення незаконних мігрантів та тютюнових виробів до країн ЄС.

Повідомляється, що у прикордонні відділи "Красноїльськ" та "Селятин" прибуде близько ста військовослужбовців зведеного загону. Прикордонники нестимуть службу разом з Національною поліцією. Планується організація спільного цілодобового несення служби й створення стаціонарних або пересувних постів.

"Така спільна співпраця з Управлінням патрульної поліції дає змогу виявляти транспортні засоби, якими може здійснюватися підвезення незаконних мігрантів та тютюнових виробів до державного кордону", - зазначив перший заступник начальника загону - начальник штабу Сергій Рибаченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України (ДПСУ) посилила контроль на кордоні в межах Сумської, Харківської та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна, вчора, 16 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 37 тис. осіб та 4,2 тис. транспортних засобів.

В Україні зросла кількість пропускних операцій на кордоні ДПСУ після завершення воєнного стану не пропустила в країну більше 800 росіян
Новини України Государственная пограничная службаЧерновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся