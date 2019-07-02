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ДПСУ активізувала прикордонну розвідку перед виборами

Новини » Вибори 2019    02.07.2019 - 15:10
ДПСУ активізувала прикордонну розвідку перед виборами
Фото (dpsu.gov.ua)

Сьогодні відбулася робоча нарада в МВС з приводу підготовки до парламентських виборів

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) активізувала роботу прикордонної розвідки перед позачерговими виборами у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Сьогодні, 2 липня, під головуванням першого заступника Міністра внутрішніх справ Сергія Ярового пройшла робоча нарада з підготовки до позачергових виборів до парламенту. В ході наради Яровий зазначив, що ця парламентська передвиборча кампанія відрізняється від президентської своєю політичною напруженістю і завантаженістю на особовий склад системи МВС.

Під час свого виступу голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко сказав, що в кожному органі та підрозділі прикордонного відомства України визначені відповідальні особи з числа начальницького складу для взаємодії з виборчими комісіями для оперативного вирішення питань, що знаходяться в компетенції служби.

"В Адміністрації Держприкордонслужби діятиме оперативний штаб на регіональному та територіальному рівнях, оперативні та ситуаційні групи. Враховуючи досвід попередніх років, основні зусилля зосереджені на посиленому контролі та координації дій на міжнародних сполученнях. У першу чергу це пов’язано з присутністю на виборах іноземних спостерігачів, оформлення їх в пріоритетному порядку, поза чергою, після отримання списків від Міністерства закордонних справ та ЦВК. Поряд із цим будуть здійснюватися заходи для швидкого оформлення громадян України, які напередодні виборів прибуватимуть із-за кордону або тимчасово окупованих територій. У рамках безпеки будуть спрямовані зусилля на виявлення осіб категорії ризику, які можуть залучатися до дестабілізації ситуації в країні, а також недопущення переміщення зброї та продукції пропагандистського змісту. З метою підвищеного захисту кордону активізовано роботу прикордонної розвідки", - сказав Дейнеко.

Нагадаємо, на час проведення виборів у Верховну раду України буде збільшено кількість нарядів поліції превенції.

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