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GPS, валидаторы и доступность: как Украина избавится от "старых маршруток"

Киев, Пятница 15 января 2021 14:55
GPS, валидаторы и доступность: как Украина избавится от "старых маршруток"
Фото: маршрутки (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров подал Верховной раде законопроект, разработанный для того, чтобы избавиться от "старых маршруток". В частности, общественный транспорт обяжут оборудовать трекерами и валидаторами.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В Верховной раде зарегистрирован законопроект, цель которого покончить со старыми маршрутками в городском транспорте. Принятие этого законопроекта даст возможность наконец требовать от перевозчиков качество и оставить в прошлом старые и разваленные автобусы", - отметил министр.

По его словам, предлагается перевести конкурсы на распределение маршрутов на ProZorro, а также выплачивать перевозчикам деньги за обслуженные километры, чтобы прекратить дискриминацию льготников.

В тексте законопроекта № 4583 говорится, что весь городской электротранспорт должен быть приспособленным для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп. Такие троллейбусы и трамваи необходимо оборудовать громкоговорителями и визуальными текстовыми системами.

Кроме того, автобусы также нужно приспособить для перевозки пассажиров с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, оборудовать валидаторами и GPS-трекерами.

Фото: законопроект о маршрутках

Напомним, ранее сообщалось, что общественный транспорт за год подорожал на 8%. РБК-Украина разбиралось, в каких городах платят больше.

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