GPS-трекер для авто: як працює і чи варто витрачати на нього гроші

Пристрій, який ми називаємо GPS-трекером, з’явився доволі давно, але відносно недавно він став доступним для будь-якого водія: вже за 250 – 300 грн. можна придбати хоч і не дуже довговічний, але цілком працездатний девайс. Що він може?

GPS-трекер, користуючись одним із супутникових сузір'їв на земній орбіті, визначає положення автомобіля на місцевості. Для того, щоб зберігати ці дані у власній пам’яті і непомітно передавати їх на сервер чи на інший пристрій – наприклад, на смартфон власника чи комп’ютер диспетчера.

Що таке GPS-трекер

З точки зору конструкції типовий трекер – це компактна коробочка з модулями GPS-позиціонування та GSM-зв’язку. Один визначає координати машини, інший передає інформацію у заданий спосіб. Антени обох модулів сховані в корпус, бо часто і сам трекер намагаються сховати десь у непомітному кутку.

Пристрій можна програмувати, наприклад, задається частота відправлення даних про місцеположення, причому пропуск сеансу зв’язку може розцінюватись як сигнал тривоги. Для живлення трекер має власну батареї, хоча не виключається можливість підключити його до бортової мережі.

Більш-менш досконалі моделі трекерів пристосовані до випадків, коли зникне GPS-зв’язок (мережі GPS, Galileo, BaiDou, ГЛОНАСС) і покриття мобільного GSM-зв’язку. Наприклад, трекер буде накопичувати інформацію у власній пам’яті, і потім відправить її після відновлення зв’язку. Також можна налаштувати девайс так, що він свідомо накопичуватиме інформацію в собі, а користувач зливає усі файли після повернення авто на базу.

Як користуватись GPS-трекером

Першими серед автомобілістів почали масово використовувати GPS-трекери власники автотранспортних підприємств та корпоративних парків. В такий спосіб керівники відстежують несанкціоноване використання вантажівок водіями, зливи пального на маршруті та порушення ПДР. Системи віддаленого моніторингу, побудовані на базі GPS-трекерів, можуть контролювати кількість пального в баках, швидкість руху та параметри двигуна.

З іншого боку, власники легкових автомобілів завдяки GPS-трекеру контролюють знаходження сімейного транспорту: чи залишається машина на парковці уночі, чи не завітає дружина у якесь секретне місце по дорозі з фітнеса, чи не брав машину син-школярик для покатушок з однокласниками тощо.

Охорона на основі трекерів

Доволі давно на базі таких трекерів створені системи контролю, які частково заміняють охоронні системи для авто. Скажімо, є комплекти, які не тільки відправляють на смартфон власника місце розташування його машини, а й при зникненні зв’язку з мобільною мережею або з GPS-покриттям здіймають тривогу. Оскільки проблеми із зв’язком можуть влаштовувати зловмисники (знеструмили машину, заглушили сигнал, загнали авто у підземний гараж), диспетчерський сервер відразу телефонує власникові, або до поліції чи служби охорони – якщо у власника оплачена відповідна угода.

Найдешевший, хоча і цілком ефективний варіант для автомобілістів – простенький GPS-маячок, захований в машині, який у випадку угону покаже власникові на карті, куди прямує машина чи де її заховали крадії. Пристрої iOS використовують фірмовий смарт-брелок AirTag, він так само на карті показує, де знаходиться об’єкт, до якого брелок причеплено. Але замість супутників GPS ця мітка використовує Bluetooth і всі без розбору гаджети Apple, що опиняються поряд.

Коротко

Деякі технічно підкуті автовласники використовують GPS-трекер (версії з розширеним функціоналом) замість охоронної системи. Але тут треба розуміти, що трекер не має функцій, корисних для деяких авто. Наприклад, для бюджетної машини більш ймовірно, що її не вкрадуть для перепродажу, а "вскриють" на місці, щоб забрати з салону забуту сумку чи, наприклад, відеореєстратор. Тому їй більш важлива функція сигналізації – інформування водія про несанкціоноване відкриття дверей чи розбиття вікна. Але це не значить, що можливість відстежувати положення машини буде зайвою.

При підготовці статті були використані матеріали "Звук і Тюнінг" і L`Automobile.