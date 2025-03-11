GPS-трекер для авто: как работает и стоит ли тратить на него деньги

Маленький и недорогой гаджет может перевернуть ваше представление о пользовании автомобилем. Журналисты редакции РБК-Украина Авто разбирались, чем может помочь владельцу семейного авто и корпоративного автопарка GPS-трекер.
О пользе от GPS-трекера для рядового автовладельца читайте в материале РБК-Украина.
Устройство, которое мы называем GPS-трекером, появилось довольно давно, но относительно недавно оно стало доступным для любого водителя: уже за 250 - 300 грн. можно приобрести хоть и не очень долговечный, но вполне работоспособный девайс. Что он может?
GPS-трекер, пользуясь одним из спутниковых созвездий на земной орбите, определяет положение автомобиля на местности. Для того, чтобы хранить эти данные в собственной памяти и незаметно передавать их на сервер или на другое устройство - например, на смартфон владельца или компьютер диспетчера.
С точки зрения конструкции типичный трекер - это компактная коробочка с модулями GPS-позиционирования и GSM-связи. Один определяет координаты машины, другой передает информацию заданным способом. Антенны обоих модулей спрятаны в корпус, потому что часто и сам трекер пытаются спрятать где-то в незаметном углу.
Устройство можно программировать, например, задается частота отправки данных о местоположении, причем пропуск сеанса связи может расцениваться как сигнал тревоги. Для питания трекер имеет собственную батарею, хотя не исключается возможность подключить его к бортовой сети.
Более-менее совершенные модели трекеров приспособлены к случаям, когда исчезнет GPS-связь (сети GPS, Galileo, BaiDou, ГЛОНАСС) и покрытие мобильной GSM-связи. Например, трекер будет накапливать информацию в собственной памяти, и затем отправит ее после восстановления связи. Также можно настроить девайс так, что он будет сознательно накапливать информацию в себе, а пользователь сливает все файлы после возвращения авто на базу.
Первыми среди автомобилистов начали массово использовать GPS-трекеры владельцы автотранспортных предприятий и корпоративных парков. Таким образом руководители отслеживают несанкционированное использование грузовиков водителями, сливы топлива на маршруте и нарушения ПДД. Системы удаленного мониторинга, построенные на базе GPS-трекеров, могут контролировать количество топлива в баках, скорость движения и параметры двигателя.
С другой стороны, владельцы легковых автомобилей благодаря GPS-трекеру контролируют нахождение семейного транспорта: остается ли машина на парковке ночью, не заглянет ли жена в какое-то секретное место по дороге с фитнеса, не брал ли машину сын-школьник для покатушек с одноклассниками и т.д.
Довольно давно на базе таких трекеров созданы системы контроля, которые частично заменяют охранные системы для авто. Скажем, есть комплекты, которые не только отправляют на смартфон владельца местоположение его машины, но и при исчезновении связи с мобильной сетью или с GPS-покрытием поднимают тревогу. Поскольку проблемы со связью могут устраивать злоумышленники (обесточили машину, заглушили сигнал, загнали авто в подземный гараж), диспетчерский сервер сразу звонит владельцу, либо в полицию или службу охраны - если у владельца оплачена соответствующая сделка.
Самый дешевый, хотя и вполне эффективный вариант для автомобилистов - простенький GPS-маячок, спрятанный в машине, который в случае угона покажет владельцу на карте, куда направляется машина или где ее спрятали воры. Устройства iOS используют фирменный смарт-брелок AirTag, он так же на карте показывает, где находится объект, к которому брелок прицеплен. Но вместо спутников GPS эта метка использует Bluetooth и все без разбора гаджеты Apple, оказывающиеся рядом.
Некоторые технически подкованные автовладельцы используют GPS-трекер (версии с расширенным функционалом) вместо охранной системы. Но тут надо понимать, что трекер не имеет функций, полезных для некоторых авто. Например, для бюджетной машины более вероятно, что ее не украдут для перепродажи, а "вскроют" на месте, чтобы забрать из салона забытую сумку или, например, видеорегистратор. Поэтому ей более важна функция сигнализации - информирование водителя о несанкционированном открытии двери или разбитии окна. Но это не значит, что возможность отслеживать положение машины будет лишней.
При подготовке статьи были использованы материалы "Звук и Тюнинг" и L`Automobile.
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