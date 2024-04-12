GPS і не лише. Для українських перевізників готують нові обмеження на кордоні з Польщею

Зустріч Шмигаля та Туска

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві на тлі блокування українських КПП на кордоні з Польщею.

Так, повідомлялося, що Україна та Польща працюють над вирішенням питання української агропродукції на польському ринку. Зокрема, одним із кроків у цьому напрямку було запровадження процедури верифікації чотирьох агрокультур. Тобто ліцензії на експорт кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці тепер видаватимуться за погодженням з польською стороною. Докладніше про результати зустрічі – у матеріалі РБК-Україна.

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