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GPS і не лише. Для українських перевізників готують нові обмеження на кордоні з Польщею

Фото: для українських перевізників готують нові обмеження на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Єврокомісія розглядає ведення нових обмежень щодо українських перевізників при в'їзді до Польщі. Зокрема, мова йде про додаткові перевірки та встановлення GPS у вантажівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зустріч Шмигаля та Туска

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві на тлі блокування українських КПП на кордоні з Польщею.

Так, повідомлялося, що Україна та Польща працюють над вирішенням питання української агропродукції на польському ринку. Зокрема, одним із кроків у цьому напрямку було запровадження процедури верифікації чотирьох агрокультур. Тобто ліцензії на експорт кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці тепер видаватимуться за погодженням з польською стороною. Докладніше про результати зустрічі – у матеріалі РБК-Україна.

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