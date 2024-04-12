GPS и не только. Для украинских перевозчиков готовят новые ограничения на границе с Польшей

К дополнительным мерам контроля, как выяснили журналисты RMF24, можно отнести, например, установку GPS-передатчика в украинских грузовиках.

"Таким образом, польская сторона, например Инспекция дорожного транспорта или другие инспекционные службы, имели бы новый инструмент для мониторинга того, что делают украинские перевозчики после въезда в Польшу и соответствуют ли их транспорты декларациям", - пишет издание.

На практике, как отмечают журналисты, рассматриваемый сценарий предполагает, что грузовики, подлежащие такому дополнительному контролю, будут дополнительно обозначены.

"Существует также т.н. временные ограничения положений о либерализации перевозок, которые могут выполнять украинские перевозчики", - говорится в статье.

Департамент политики дорожного транспорта ЕС сейчас работает над этими решениями, в частности, в ближайшие недели также должна быть создана рабочая группа Совета ЕС.

"Речь идет не о том, чтобы этот транспорт был контролируемый и тормозимый, потому что время - деньги. Суть заключается в том, чтобы грузовики могли работать на хороших и равных условиях в этом международном бизнесе. Мы ожидаем определенности, каждому бизнесу нужна предсказуемость, а транспортному - тем более, потому что мы в движении и это живой организм", - говорит пресс-секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Польше Анна Бжезинская-Рыбицкая.

В то же время Еврокомиссия пока не планирует возобновлять обязанность иметь разрешения на транспорт для транспортных компаний из Украины. Этого с осени, прежде всего, требуют перевозчики из восточной Польши.