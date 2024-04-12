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GPS и не только. Для украинских перевозчиков готовят новые ограничения на границе с Польшей

Фото: для украинских перевозчиков готовят новые ограничения на границе с Польшей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Еврокомиссия рассматривает ведение новых ограничений в отношении украинских перевозчиков при въезде в Польшу. В частности, речь идет о дополнительных проверках и установке GPS в грузовиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

К дополнительным мерам контроля, как выяснили журналисты RMF24, можно отнести, например, установку GPS-передатчика в украинских грузовиках.

"Таким образом, польская сторона, например Инспекция дорожного транспорта или другие инспекционные службы, имели бы новый инструмент для мониторинга того, что делают украинские перевозчики после въезда в Польшу и соответствуют ли их транспорты декларациям", - пишет издание.

На практике, как отмечают журналисты, рассматриваемый сценарий предполагает, что грузовики, подлежащие такому дополнительному контролю, будут дополнительно обозначены.

"Существует также т.н. временные ограничения положений о либерализации перевозок, которые могут выполнять украинские перевозчики", - говорится в статье.

Департамент политики дорожного транспорта ЕС сейчас работает над этими решениями, в частности, в ближайшие недели также должна быть создана рабочая группа Совета ЕС.

"Речь идет не о том, чтобы этот транспорт был контролируемый и тормозимый, потому что время - деньги. Суть заключается в том, чтобы грузовики могли работать на хороших и равных условиях в этом международном бизнесе. Мы ожидаем определенности, каждому бизнесу нужна предсказуемость, а транспортному - тем более, потому что мы в движении и это живой организм", - говорит пресс-секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Польше Анна Бжезинская-Рыбицкая.

В то же время Еврокомиссия пока не планирует возобновлять обязанность иметь разрешения на транспорт для транспортных компаний из Украины. Этого с осени, прежде всего, требуют перевозчики из восточной Польши.

Встреча Шмыгаля и Туска

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск 28 марта провели встречу в Варшаве на фоне блокировки украинских КПП на границе с Польшей.

Так, сообщалось, что Украина и Польша работают над решением вопроса украинской агропродукции на польском рынке. В частности, одним из шагов в этом направлении было введение процедуры верификации четырех агрокультур. То есть лицензии на экспорт кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы теперь будут выдаваться по согласованию с польской стороной. Подробнее о результатах встречи - в материале РБК-Украина.

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