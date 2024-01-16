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"Гойдалки" залежно від регіону. Де чекати сніг та дощ в Україні сьогодні

Україна, Вівторок 16 січня 2024 07:00
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"Гойдалки" залежно від регіону. Де чекати сніг та дощ в Україні сьогодні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 січня, в Україні буде подекуди тепло, але не без дощу. А там, де втримається мороз, і без снігу не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У південній частині, вдень в Донецькій та Луганській областях дощ, температура вдень 2-7° тепла. У центральних, Харківській, Сумській областях сніг, вдень з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вдень від 3° морозу до 2° тепла", - розповіли синоптики.

В Карпатах сніг, вдень 5-10° морозу. На решті території місцями невеликий сніг, температура вдень 0-5° морозу.

&quot;Гойдалки&quot; залежно від регіону. Де чекати сніг та дощ в Україні сьогодні

На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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