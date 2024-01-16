"Качели" в зависмости от региона. Где ждать снег и дождь в Украине сегодня

Сегодня, 16 января, в Украине будет местами тепло, но не без дождя. А там, где удержится мороз, и без снега не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В южной части, днем в Донецкой и Луганской областях дождь, температура днем 2-7° тепла. В центральных, Харьковской, Сумской областях снег, днем с дождем, гололедица, налипание мокрого снега, температура днем от 3° мороза до 2° тепла", - рассказали синоптики.

В Карпатах снег, днем 5-10° мороза. На остальной территории местами небольшой снег, температура днем 0-5° мороза.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.