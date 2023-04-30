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Говорять про НЛО. У Москві чергова паніка через невідомий об'єкт в небі

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Москва, Неділя 30 квітня 2023 16:00
Говорять про НЛО. У Москві чергова паніка через невідомий об'єкт в небі Фото: у Москві чергова паніка через невідомий об'єкт в небі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі Москви, у неділю, 20 квітня, помітили у небі невідомий об'єкт. Росіяни пишуть про НЛО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mаsh.

"Черговий непізнаний об'єкт у небі біля висоток у районі "Москва-сіті". Що це - поки що невідомо. Кадрами діляться підписники", - сказано в повідомленні.

На опублікованому відео можна помітити що в небі над російською столицею летить об'єкт трикутної форми.

Нагадаємо, це що далеко не перший подібний випадок у росіян за останній час. Так, російські пілоти літаків кілька разів на цьому тижні помічали під Москвою "невідомі дрони", і це відбувалося неподалік аеропортів. Зокрема, в "Домодєдово".

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Москва дрони Війна Росії проти України
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