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Говорят об НЛО. В Москве дежурная паника из-за неизвестного объекта в небе

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Москва, Воскресенье 30 апреля 2023 16:00
Говорят об НЛО. В Москве дежурная паника из-за неизвестного объекта в небе Фото: в Москве очередная паника из-за неизвестного объекта в небе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители Москвы в воскресенье, 20 апреля, заметили в небе неизвестный объект. Россияне пишут об НЛО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Очередной непознанный объект в небе возле высоток в районе "Москва-сити". Что это пока неизвестно. Кадрамы делятся подписчики", - сказано в сообщении.

На опубликованном видео можно заметить, что в небе над российской столицей летит объект треугольной формы.

Напомним, это далеко не первый подобный случай у россиян за последнее время. Так, российские пилоты самолетов несколько раз на этой неделе замечали под Москвой "неизвестные дроны", и это происходило недалеко от аэропортов. В частности, в "Домодедово".

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