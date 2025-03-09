Говоритимуть про Україну. Канада проведе зустріч міністрів G7

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Канади в G7 в X (Twitter).

"З 12 по 14 березня Канада приймає зустріч міністрів закордонних справ G7 у Шарлевуа, провінція Квебек. Обговорення зосередяться на Україні, ситуації на Близькому сході, індійсько-тихоокеанському регіоні, у Південній та Північній Америках, а також в Африці", - йдеться у повідомленні.

Раніше глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україна буде серед головних пріоритетів Канади під час її головування в G7.