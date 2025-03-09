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Говоритимуть про Україну. Канада проведе зустріч міністрів G7

Квебек, Неділя 09 березня 2025 09:49
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Говоритимуть про Україну. Канада проведе зустріч міністрів G7 Фото: Канада проведе зустріч міністрів G7 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канада проведе зустріч міністрів закордонних справ країн G7. Серед іншого, глави МЗС говоритимуть про Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Канади в G7 в X (Twitter).

"З 12 по 14 березня Канада приймає зустріч міністрів закордонних справ G7 у Шарлевуа, провінція Квебек. Обговорення зосередяться на Україні, ситуації на Близькому сході, індійсько-тихоокеанському регіоні, у Південній та Північній Америках, а також в Африці", - йдеться у повідомленні.

Раніше глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україна буде серед головних пріоритетів Канади під час її головування в G7.

Переговори України і США

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, представники України і США проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Команди зустрінуться у Джидді.

За словами президента Володимира Зеленського, Україну представлятимуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

З боку США будуть присутні спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Як повідомляв речник МЗС Георгій Тихий, на порядку денному зустрічі будуть двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток та шлях до миру.

Детальніше про майбутні переговори - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

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