Будут говорить об Украине. Канада проведет встречу министров G7
Канада проведет встречу министров иностранных дел стран G7. Среди прочего, главы МИД будут говорить об Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Канады в G7 в X (Twitter).
"С 12 по 14 марта Канада принимает встречу министров иностранных дел G7 в Шарлевуа, провинция Квебек. Обсуждения сосредоточатся на Украине, ситуации на Ближнем востоке, индийско-тихоокеанском регионе, в Южной и Северной Америках, а также в Африке", - говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Украина будет среди главных приоритетов Канады во время ее председательства в G7.
Переговоры Украины и США
Напомним, во вторник, 11 марта, представители Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии. Команды встретятся в Джидде.
По словам президента Владимира Зеленского, Украину будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Со стороны США будут присутствовать спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
Как сообщал спикер МИД Георгий Тихий, на повестке дня встречи будут двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру.
Подробнее о предстоящих переговорах - узнайте в материале РБК-Украина.
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