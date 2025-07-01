"Говорити українською було ризиковано": з окупації врятували ще двох підлітків

Відомо, що один із хлопців провів три роки в окупації разом із мамою. Він відмовлявся ходити до школи, адже навчання там було "просочено російською пропагандою".

"Вони чекали на звільнення, але з кожним місяцем ситуація ставала дедалі небезпечнішою - люди зникали після обшуків, а говорити українською було ризиковано навіть удома", - пише Зарівна.

Інший хлопець - щойно закінчив школу. Він вирішив не миритися з реальністю окупації й виїхав на підконтрольну територію України.

"Дякую Українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та організації Save Ukraine, які допомогли підліткам зробити цей крок до свободи та кращого майбутнього", - сказано у повідомленні.