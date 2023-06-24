Не говорить про це вголос. Експерт розповів, чи зможе Пригожин змінити владу та "дійти" до Москви

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин оголосив, що його підлеглі йдуть на Москву для того, щоб розібратись із беззаконням.

Однак влада РФ вважає вчинок "вагнерівців" нічим іншим, як військовим заколотом. При цьому експерт Олексій Гетьман вважає, що все, що наразі відбувається в Росії зараз йде Україні на користь.

"Це не наші союзники, як США, Британія чи країни Балтії, просто тимчасово збіглися цілі. Можемо їм побажати, щоб ставало більше росгвардійців, які складають зброю біля Пригожина. Щоб таких людей ставало все більше і путінський режим звалився. І поки він знищується, ми матимемо вікно можливостей. Ми зможемо за цей час звільнити всі наші території, навіть Крим", - розповів він.

Однак Гетьман вважає, що насправді Пригожин зацікавлений у зміні всієї влади, однак поки що не говорить про це вголос.

Керівник"вагнерівців" на пряму поки що не заявляє прямо про намір скинути Путіна. Однак у своїх діях він навряд чи обмежиться розправою з Шойгу, чи Герасимовим.

На думку Гетьмана, Пригожин поставив на карту і йтиме до останнього - на Москву і оцінює 25 тисяч "вагнерівців" як потужну силу.

Джерелом коштів на техніку, паливо та патрони для заколоту може бути золото, видобуток якого ПВК "Вагнера" контролює в африканських країнах. Не виключено, що у Пригожина можуть бути й свої домовленості зі складами та військовими частинами в РФ, бо танки не можна взяти у воєнторзі.

Чим вигідна ситуація в Росії українським військовим читайте в матеріалі РБК-Україна "Вікно можливостей для ЗСУ. Чи доведе бунт Пригожина до громадянської війни в РФ".

Що цьому передувало

Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Вчора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав з Ростова.

Після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

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