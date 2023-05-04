ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Говорили про розмінування територій. Голова МВС зустрівся з послом Британії

Новость на русском →
Четвер 04 травня 2023 07:27
Говорили про розмінування територій. Голова МВС зустрівся з послом Британії Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Клименко зазначив, що саме Велика Британія у перші дні війни навчала українських слідчих документувати воєнні злочини, а зараз вони ефективно використовують набуті знання.

"Обговорили також і одне з найважливіших питань - розмінування території України. Мелінда Сіммонс в свою чергу підкреслила, що Британський уряд і надалі сприятиме допомозі Україні, її відновленню та безпеці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Великобританія
NEWS
Вже понад 20 загиблих. Зеленський відреагував на обстріли Херсона
Вже понад 20 загиблих. Зеленський відреагував на обстріли Херсона
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових