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Говорили о разминировании территорий. Глава МВД встретился с послом Британии

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Четверг 04 мая 2023 07:27
Говорили о разминировании территорий. Глава МВД встретился с послом Британии Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Клименко отметил, что именно Великобритания в первые дни войны учила украинских следователей документировать военные преступления, а сейчас они эффективно используют приобретенные знания.

"Обсудили также и один из важнейших вопросов - разминирование территории Украины. Мелинда Симмонс в свою очередь подчеркнула, что Британское правительство и дальше будет способствовать помощи Украине, ее восстановлению и безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

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Министерство внутренних дел Украины Великобритания
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