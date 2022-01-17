Говорили об организации "Нормандии": Зеленский встретился с главой МИД Германии

была обсуждена ситуация безопасности вокруг Украины и ход мирного процесса;
было отмечено, что избежание дальнейшего обострения агрессии со стороны Российской Федерации можно предотвратить ограничительные меры, в том числе и санкции;
"Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности относительно кластерного подхода к исполнению Минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате”, - пишет пресс-служба.
значительное внимание уделили укреплению энергетической безопасности Украины. Зеленский отметил, что российский "Северный поток-2" угрожает не только нашей стране, но и всей Европе. Стороны констатировали, что использование газопровода в качестве оружия - приведет к принятию жестких мер урегулирования;
обсудили общность подходов Украины и Германии в сфере энергетики, в том числе "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии;
обсуждено гарантирование долгосрочного транзита газа через территорию нашей страны;
затронуты вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.