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Говорили про організацію "Нормандії": Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Говорили про організацію "Нормандії" та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Про що говорили Зеленський та Бербок:

  • було обговорено безпекову ситуацію навколо України й перебіг мирного процесу;
  • було наголошено на тому, що уникнення подальшого загострення агресії з боку Російської Федерації можна запобігти обмежувальним заходам, в тому числі й санкціями;

"Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання Мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в Нормандському форматі”, - пише пресслужба.

  • значну увагу приділили зміцненню енергетичної безпеки України. Зеленський наголосив на тому, що російський "Північний потік-2" загрожує не лише, нашій країні, але і всій Європі. Сторони констатували, що використання газопроводу в якості зброї - призведе до вживання жорстких заходів врегулювання;
  • обговорили спільність підходів України та Німеччини у сфері енергетики, у томі числі "зеленої" трансформації та відновлюваних джерел енергії;
  • обговорено гарантування довгострокового транзиту газу через територію нашої країни;
  • порушено питання європейської і євроатлантичної інтеграції України.
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Володимир Зеленський