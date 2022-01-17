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Говорили об организации "Нормандии": Зеленский встретился с главой МИД Германии

Новина українською →
Понедельник 17 января 2022 21:18
Говорили об организации "Нормандии": Зеленский встретился с главой МИД Германии Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок (фото president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Говорили об организации "Нормандии" и прочем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

О чем говорили Зеленский и Бербок:

  • была обсуждена ситуация безопасности вокруг Украины и ход мирного процесса;
  • было отмечено, что избежание дальнейшего обострения агрессии со стороны Российской Федерации можно предотвратить ограничительные меры, в том числе и санкции;

"Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности относительно кластерного подхода к исполнению Минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате”, - пишет пресс-служба.

  • значительное внимание уделили укреплению энергетической безопасности Украины. Зеленский отметил, что российский "Северный поток-2" угрожает не только нашей стране, но и всей Европе. Стороны констатировали, что использование газопровода в качестве оружия - приведет к принятию жестких мер урегулирования;
  • обсудили общность подходов Украины и Германии в сфере энергетики, в том числе "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии;
  • обсуждено гарантирование долгосрочного транзита газа через территорию нашей страны;
  • затронуты вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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