Говорили об организации "Нормандии": Зеленский встретился с главой МИД Германии
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок (фото president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Говорили об организации "Нормандии" и прочем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
О чем говорили Зеленский и Бербок:
- была обсуждена ситуация безопасности вокруг Украины и ход мирного процесса;
- было отмечено, что избежание дальнейшего обострения агрессии со стороны Российской Федерации можно предотвратить ограничительные меры, в том числе и санкции;
"Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности относительно кластерного подхода к исполнению Минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в Нормандском формате”, - пишет пресс-служба.
- значительное внимание уделили укреплению энергетической безопасности Украины. Зеленский отметил, что российский "Северный поток-2" угрожает не только нашей стране, но и всей Европе. Стороны констатировали, что использование газопровода в качестве оружия - приведет к принятию жестких мер урегулирования;
- обсудили общность подходов Украины и Германии в сфере энергетики, в том числе "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии;
- обсуждено гарантирование долгосрочного транзита газа через территорию нашей страны;
- затронуты вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.