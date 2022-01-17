Говорили про організацію "Нормандії": Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини
Фото: президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Говорили про організацію "Нормандії" та інше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Про що говорили Зеленський та Бербок:
- було обговорено безпекову ситуацію навколо України й перебіг мирного процесу;
- було наголошено на тому, що уникнення подальшого загострення агресії з боку Російської Федерації можна запобігти обмежувальним заходам, в тому числі й санкціями;
"Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання Мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в Нормандському форматі”, - пише пресслужба.
- значну увагу приділили зміцненню енергетичної безпеки України. Зеленський наголосив на тому, що російський "Північний потік-2" загрожує не лише, нашій країні, але і всій Європі. Сторони констатували, що використання газопроводу в якості зброї - призведе до вживання жорстких заходів врегулювання;
- обговорили спільність підходів України та Німеччини у сфері енергетики, у томі числі "зеленої" трансформації та відновлюваних джерел енергії;
- обговорено гарантування довгострокового транзиту газу через територію нашої країни;
- порушено питання європейської і євроатлантичної інтеграції України.