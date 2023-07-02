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Говорили про Крим. Зеленський та Неїжпапа обговорили нові напрямки використання морських дронів

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Неділя 02 липня 2023 16:15
Говорили про Крим. Зеленський та Неїжпапа обговорили нові напрямки використання морських дронів Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь про безпекову ситуацію від командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму відеозверненні у Telegram.

За словами президента, на зустрічі було обговорено нові напрямки використання морських дронів та ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів.

"Ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатись до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя", - заявив Зеленський.

Варто відзначити, що сьогодні, 2 липня відзначається День працівників морського і річкового флоту України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 1 липня, президент також зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Агентство писало про головні заяви лідерів.

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