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Говорили о Крыме. Зеленский и Неижпапа обсудили новые направления использования морских дронов

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Воскресенье 02 июля 2023 16:15
Говорили о Крыме. Зеленский и Неижпапа обсудили новые направления использования морских дронов Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад о ситуации с безопасностью от командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram.

По словам президента, на встрече были обсуждены новые направления использования морских дронов и ситуация в акватории Черного и Азовского морей.

"Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью", - заявил Зеленский.

Стоит отметить, что сегодня, 2 июля, отмечается День работников морского и речного флота Украины.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что вчера, 1 июля, президент также встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Агентство писало о главных заявлениях лидеров.

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