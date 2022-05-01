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Говорили четыре часа. Зеленский рассказал о переговорах с Пелоси

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Затронули вопрос поддержки нашей стране со стороны Штатов и ленд-лиза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

О чем говорили Зеленский и Пелоси:

  • затронули вопросы оборонного снабжения, макрофинансовой помощи, санкционной политики и взаимодействия Украины и США;
  • Зеленский поблагодарил за возрождение программы ленд-лиза, которая уже в свое время помогла защитить свободу в Европе;

"Обсудили конкретные направления, как может работать ленд-лиз, чтобы как можно больше усилить нашу страну, чтобы помочь в борьбе за свободу", - заявил президент.

  • президент поблагодарил Пелоси за подготовку пакета помощи Украине в размере 33 млрд долларов;
  • обсудили усиление санкций против России, чтобы побудить врага к завершению войны.

"Для укрепления нашего взаимодействия и лично искреннее участие в защите свободы - наградил госпожу Пелоси орденом княгини Ольги", - отметил президент.

Война России против Украины длится шестьдесят семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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