Говорили четыре часа. Зеленский рассказал о переговорах с Пелоси

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Затронули вопрос поддержки нашей стране со стороны Штатов и ленд-лиза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.
"Обсудили конкретные направления, как может работать ленд-лиз, чтобы как можно больше усилить нашу страну, чтобы помочь в борьбе за свободу", - заявил президент.
"Для укрепления нашего взаимодействия и лично искреннее участие в защите свободы - наградил госпожу Пелоси орденом княгини Ольги", - отметил президент.
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