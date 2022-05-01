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Говорили чотири години. Зеленський розповів про переговори з Пелосі

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі. Порушили питання підтримки нашій країні з боку Штатів та ленд-лізу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Про що говорили Зеленський та Пелосі:

  • порушили питання оборонного постачання, макрофінансової допомоги, санкційної політики та взаємодії України та США;
  • Зеленський подякував за відродження програми ленд-лізу, яка вже свого часу допомогла захистити свободу в Європі;

"Обговорили конкретні напрямки, як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу, щоб допомогти в боротьбі за свободу", - заявив президент.

  • президент подякував Пелосі за підготовку пакету допомоги Україну у розмірі 33 млрд доларів;
  • обговорили посилення санкцій проти Росії, аби спонукати ворога до завершення війни.

"Для зміцнення нашої взаємодії та особисто щиру участь в захисті свободи - нагородив пані Пелосі орденом княгині Ольги", - відзначив президент.

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