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Готовятся к войне за Тайвань? Возле Австралии начались крупнейшие учения 19 стран

Воскресенье 13 июля 2025 19:22
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Готовятся к войне за Тайвань? Возле Австралии начались крупнейшие учения 19 стран Фото: в военных учениях примут участие военные из 19 стран (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 13 июля, стартовали крупнейшие военные учения Австралии с участием США. Они проводятся на фоне угроз Китая Тайваню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военные учения имеют название Talisman Sabre ("Талисман сабля"). В этом году в них примут участие 40 тысяч военных из 19 стран, включая Японию, Южную Корею, Индию, Великобританию, Францию и Канаду.

Учения охватят территорию в тысячи километров от острова Рождества, который принадлежит Австралии в Индийском океане - до Кораллового моря на восточном побережье страны.

Вице-адмирал Джастин Джонс, являющийся начальником совместных операций Сил обороны Австралии, заявил, что эти учения станут репетицией совместных боевых действий.

Он сказал журналистам, что учения в воздухе, на море, на силу и в космосе, которые продлятся две недели, "проверят нашу способность перебрасывать силы на север Австралии и действовать из Австралии".

"Я предоставлю Китаю самому интерпретировать, что для него означает наличие 19 друзей, союзников и партнеров, желающих работать вместе в регионе. Но для меня... это страны, которые стремятся к общему стремлению к миру, стабильности, свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - сказал он.

Ранее министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил, что ВМС Китая, возможно, наблюдают за учениями, чтобы собрать информацию, как это уже было ранее.

Возвращаясь к операции Talisman Sabre, генерал-лейтенант армии США Джоэл Воуэлл, являющийся заместителем командующего войсками в Тихоокеанском регионе, заявил, что учения повысят готовность вооруженных сил к совместному реагированию и является "сдерживающим механизмом, поскольку наша конечная цель - отсутствие войны".

"Если бы мы могли сделать все это в одиночку, мы бы действовали быстро, но поскольку мы хотим добиться больших успехов, нам нужно действовать сообща, и это важно, учитывая сохраняющуюся в регионе нестабильность", — сказал Воуэлл.

Reuters отмечает, что США - главный союзник Австралии в сфере безопасности. Хотя Австралия не разрешает размещение иностранных баз, американские военные расширяют свое ротационное присутствие и склады топлива на австралийских базах.

В частности, с 2027 года в порту западной Австралии будут базироваться американские подводные лодки Virginia. По словам аналитиков, они сыграют ключевую роль в поддержке сил США в любом конфликте из-за Тайваня.

Связаны ли военные учения с Тайванем

Учения Talisman Sabre - это крупномасштабные двусторонние и многонациональные военные учения США и Австралии, которые проводятся раз в два года начиная с 2005 года.

Цель этих учений:

  • отработка совместных операций;
  • улучшение командования, связи, логистики, оперативных стандартов;
  • разработка сценариев кризисного реагирования.

Официально эти учения не направлены против Китая и не моделируют отражения его нападения на Тайвань. Однако они проходят на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, вызванной усилением военной активности Китая, особенно у берегов Тайваня.

Таким образом, формально - это не "антикитайские учения", но по сути - это подготовка к сценарию сдерживания и возможного конфликта с Китаем, включая гипотетическое вторжение в Тайвань.

США требуют от Японии и Австралии объяснений по их роли в случае войны из-за Тайваня

Напомним, вчера в FT вышел материал, в котором говорилось, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби давит на Австралию и Японию, чтобы те разъяснили, какова будет их роль, если США и Китай начнут войну из-за Тайваня.

Уже в воскресенье министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой сказал, что его страна не будет заранее отправлять войска в какой-либо конфликт. По его словам, это будет решать только действующее правительство.

Таким образом он фактически ответил на статью Financial Times, описанной выше.

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